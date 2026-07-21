ذكرت وكالات تابعة للأمم المتحدة في تقرير أن معدلات الجوع في العالم تراجعت للعام الثالث على التوالي في 2025، إلا أن استمرار الصراع في الشرق الأوسط وظاهرة «النينيو» يمثلان تهديدات قد تعرقل هذا التحسن خلال السنوات القادمة.



ووفقاً للتقرير الصادر عن وكالات أممية، من بينها منظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، بلغ عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع حول العالم نحو 645 مليون شخص خلال عام 2025، ما يمثل 7.8% من سكان العالم.



تحسن الأمن الغذائي



ويعادل ذلك انخفاضاً بنسبة 2.15% عن مستوى عام 2024 عند 658.8 مليون شخص، وسط استمرار تحسن مستويات الأمن الغذائي في آسيا، إلى جانب تراجع نسبة المتأثرين بالجوع في أفريقيا، لتتوقف بذلك موجة الارتفاع المتواصل التي شهدتها القارة لفترة طويلة.



ورغم هذا التقدم، حذّرت الوكالات الأممية من أن استمرار الصراع في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى تراجع إمدادات الغذاء عالمياً نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، وانخفاض المعروض من الأسمدة، وزيادة تكاليف النقل، وهو ما ينعكس على سلاسل الإمداد الغذائية.