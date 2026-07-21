ألمح الممثل التجاري الأمريكي جيمسون جرير إلى اقتراب إعلان إدارة الرئيس دونالد ترمب جولة جديدة من الرسوم الجمركية على عشرات الدول.

ورداً على سؤال حول صحة تقرير صحيفة «فاينانشال تايمز»، الذي أشار إلى أن ترمب يستعد لفرض رسوم جمركية جديدة، قال جرير في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»: «نتوقع أن نرى بعض الإجراءات قريباً». وذكرت الصحيفة في تقرير صدر اليوم، أن ترمب يستعد لفرض تعريفات جمركية جديدة على عشرات الدول في أقرب وقت هذا الأسبوع، وذلك مع قرب انتهاء صلاحية الرسوم الجمركية العالمية بنسبة 10% الجمعة القادم.



عقوبات على نماذج «الاصطناعي»



من جهته، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات على نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية إذا ثبت أنها استخدمت التكنولوجيا الأمريكية بصورة غير قانونية في عمليات التدريب.

وأوضح بيسنت في لقاء مع شبكة «فوكس بيزنس» اليوم، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب ترفض ما وصفه بسرقة الملكية الفكرية.

وأشار إلى أن السلطات الأمريكية تدرس مدى اعتماد بعض النماذج الأجنبية على تقنيات أو مخرجات نماذج الذكاء الاصطناعي الأمريكية. وذكر أن الولايات المتحدة تمتلك الأدوات القانونية اللازمة لفرض عقوبات في حال ثبوت هذه الممارسات، لافتاً إلى أن الأمر يخضع حالياً للمراجعة من قبل الإدارة الأمريكية.