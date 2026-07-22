قد تظن أن اقتطاع ساعة واحدة من نومك ليلاً لمتابعة شاشة هاتفك أو إنهاء عمل متأخر إجراءٌ عابر لا أثر له؛ فمن منا لم يقل لنفسه: «هي مجرد ساعة ولن تضر»؟ لكن الحقيقة الطبية الصادمة تشير إلى عكس ذلك تماماً؛ فهذه الساعة الضائعة كل ليلة قد تكون الخيط الخفي وراء زيادة وزنك وإرباك محرك الحرق في جسدك دون أن تشعر!

كشفت دراسة حديثة نُشرت في دورية «حوليات الطب الباطني» تحولات دقيقة ومفاجئة لدى أشخاص اعتادوا النوم لسبع ساعات ونصف يومياً، وعندما طُلِب منهم تأخير موعد نومهم بنحو ساعة ونصف فقط لمدة ستة أسابيع، تغيرت كيمياء أجسامهم بالكامل.

لم تقتصر النتيجة على الشعور بالإرهاق، بل اكتسب المشاركون وزناً إضافياً بشكل تدريجي، إذ تسبب نقص النوم في اضطراب مستويات هرمون الـ«leptin» المسؤول عن تنظيم الشهية وإشارات الشبع. والمفاجأة الأكبر تجلت في سلوكهم اليومي، فبدلاً من استغلال الوقت الإضافي في الحركة أو النشاط، أصبحوا أكثر ميلاً للخمول والجلوس، مما أدى إلى انخفاض معدل الطاقة التي يحرقها الجسم يومياً.

كيف تحمي نفسك وتستعيد توازنك؟

تكمن الميزة في أن هذا المسار ليس أبدياً، بل يمكن إصلاحه بقرارات بسيطة داخل غرفة نومك، فقد أظهرت الأبحاث أن زيادة مدة النوم بانتظام وتعديل جدول السهر يساعدان على تنظيم هرمونات الجوع والشبع تلقائياً، وخفض استهلاك الطعام اليومي بنحو 270 سعرة حرارية دون الحاجة لإتباع حمية غذائية قاسية.

فالنوم ليس مجرد مكافأة أو رفاهية نلجأ إليها في نهاية اليوم، بل هو ركن أساسي للحفاظ على الصحة الأيضية والوزن المثالي، والالتزام بسبع إلى تسع ساعات يومياً هو أسهل قرار يمكنك اتخاذه لحماية جسدك اليوم.