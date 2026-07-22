واشنطن تحدد ملامح محاكمة مادورو.. تفاصيل جديدة في قضية المخدرات

اقترح ممثلو الادعاء في وزارة العدل الأمريكية ومحامو الرئيس الفنزويلي المعزول نيكولاس مادورو، تحديد يونيو 2027 موعدًا لبدء محاكمته أمام القضاء الأمريكي، في القضية التي يواجه فيها اتهامات بالاتجار بالمخدرات، وذلك ضمن جدول زمني أولي ينتظر موافقة المحكمة الفيدرالية في نيويورك.

وبحسب تقارير إعلامية، جاء المقترح في مذكرة مشتركة قُدمت إلى المحكمة قبيل جلسة مقررة، اليوم الأربعاء، أمام قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ألفين هيلرستين، الذي يتولى الإشراف على القضية، فيما أكد الطرفان أن الجدول الزمني المقترح قد يخضع للتعديل وفقًا لتطورات الإجراءات القضائية.

دفوع قانونية لإسقاط القضية

وبحسب الوثائق المقدمة، من المقرر أن يقدم فريق الدفاع أولى مذكراته القانونية في الثاني من سبتمبر المقبل، التي يُتوقع أن تتضمن طلبًا بإسقاط الدعوى استنادًا إلى تمتّع مادورو بالحصانة؛ باعتباره رئيسًا لدولة ذات سيادة.

كما اقترح الطرفان أن يتقدم الدفاع بمجموعة ثانية من الطلبات القانونية بحلول 11 يناير، بعد تسليم الادعاء أي أدلة سرية إلى فريق الدفاع للاطلاع عليها.

خلافات سياسية ممتدة

وخلال أول ظهور له أمام المحكمة في الخامس من يناير، وصف مادورو نفسه بأنه «أسير حرب». في المقابل، تصف واشنطن مادورو بأنه «ديكتاتور فاسد»، وتحمّله مسؤولية انهيار الاقتصاد الفنزويلي، كما تتهمه بتزوير نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت عامي 2018 و2024، وكانت الولايات المتحدة قد توقفت منذ عام 2019 عن الاعتراف به رئيسًا شرعيًا لفنزويلا.