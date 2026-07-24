يخضع لاعب الأهلي صالح أبو الشامات حالياً لفحوصات طبية وأشعة بالرنين المغناطيسي، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق في معسكره بالبرتغال، وذلك بعد تعرضه للإصابة خلال اللقاء الودي أمام فيتوريا غيماريش.



ويعمل الجهاز الطبي على تحديد طبيعة الإصابة بشكل دقيق، من خلال الفحوصات والأشعة اللازمة، وسط ترقب للنتائج التي ستكشف مدى خطورة الإصابة ومدة غياب اللاعب عن التدريبات والمباريات.



وتراوح الاحتمالات الأولية حول تعرض اللاعب لالتواء في الكاحل، أو إصابة عضلية، أو إصابة في الركبة، على أن تحسم الفحوصات الطبية التشخيص النهائي خلال الساعات القادمة، وتحدد البرنامجين العلاجي والتأهيلي المناسبين للاعب.