أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات الاعتداء الغاشم من مليشيا الحوثي الإرهابية على السفن التجارية السعودية وذلك أثناء ملاحتها في عرض البحر الأحمر، الأمر الذي يشكّل عدواناً سافراً وانتهاكاً خطيراً لأمن وسلامة الملاحة الإقليمية والدولية؛ مما يؤثر بشكل سلبي على تأمين وإيصال إمدادات الغذاء والطاقة في العالم.

وأكدت الأمانة العامة في بيان أن هذا العدوان يمثل تهديداً حقيقياً للسلم والأمن الدوليين، بل وخرقاً واضحاً لمبادئ وقواعد القانون الدولي، ويتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات صارمة لوضع حد لهذه الانتهاكات والاعتداءات الغادرة التي ارتكبتها المليشيا الإرهابية المارقة.

وأعربت عن تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها ومصالحها.