وقّع صندوق الاستثمارات العامة مذكرة تفاهم مع بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، بقيمة تمويلية تصل إلى 15 مليار دولار، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للشراكات بين الشركات السعودية والأمريكية.

وتوفر مذكرة التفاهم إطاراً لتمويل شراء السلع والخدمات الأمريكية لصالح شركات محفظة صندوق الاستثمارات العامة المؤهلة، بما يدعم تنفيذ مشاريعها وتوسيع استثماراتها في السوق الأمريكية.

تعزيز الشراكات

وأكد صندوق الاستثمارات العامة أن الولايات المتحدة تمثل أكبر سوق دولية لاستثماراته، مشيراً إلى أن الاتفاقية ستفتح فرصاً جديدة للتعاون بين الشركات السعودية والأمريكية في عدد من القطاعات الحيوية.

65 مليار دولار مشتريات

وأوضح الصندوق أن مشترياته وشركات محفظته من السوق الأمريكية بلغت نحو 65 مليار دولار منذ عام 2017، فيما أسهمت هذه المشتريات بنحو 35 مليار دولار في الناتج المحلي الأمريكي خلال الفترة نفسها.

قطاعات إستراتيجية

وتشمل مذكرة التفاهم التعاون في عدد من القطاعات الإستراتيجية، من بينها: التقنيات المتقدمة، والفضاء، والطيران، والبنية التحتية، والتنقل المستقبلي، والأمن المائي، والمعادن، بما يعزز فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي بين البلدين.