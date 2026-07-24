اقترب نادي الشباب من الإعلان الرسمي عن تعاقده مع المدافع الكرواتي تين يدفاي، بعد وصول الموافقة على إتمام الصفقة بين الطرفين، لتدخل المفاوضات مراحلها النهائية.



وبحسب مصادر «عكاظ»، يتبقى خضوع اللاعب للفحص الطبي، حيث سيتم استكمال الإجراءات النهائية عقب اجتيازه بنجاح، قبل توقيع العقود الرسمية بين اللاعب ونادي الشباب.



ومن المنتظر أن يعلن النادي عن الصفقة رسميًا بعد الانتهاء من الفحص الطبي وتوقيع العقود، ليصبح تين يدفاي أحدث المنضمين إلى صفوف الفريق استعدادًا للموسم الرياضي الجديد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الخط الخلفي للفريق بخبرة المدافع الكرواتي.