أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين مواعيد مواجهات الجولات الست الأولى من دوري روشن السعودي لموسم 2026-2027، ضمن الجدول المعتمد للمسابقة، إذ ينطلق في 13 أغسطس 2026 ويختتم في 29 مايو 2027، ويتضمن 306 مباريات موزعة على 34 جولة.



إذ ستشهد الجولة الثالثة من المسابقة أول مواجهات الكبار عندما يستضيف الهلال نظيره الأهلي، فيما ستشهد الجولة الخامسة مواجهة من العيار الثقيل بين الاتحاد وحامل اللقب «النصر». ويأتي إعلان الجدول بعد أن عقدت الرابطة ورشة عمل مع جميع الأندية لاستعراض آلية الجدولة والروزنامة الرياضية للموسم، كما أتاحت لجميع الأندية فرصة تقديم طلباتها المتعلقة بتسلسل المباريات وجدولة المواعيد، قبل استكمال بناء الجدول واعتماده.



وتم تضمين تصنيف الأندية إلى أربعة مستويات، بهدف تحقيق التوازن في تسلسل المباريات والحد من تكدس المواجهات الصعبة خلال فترات زمنية متقاربة، بحيث لا يواجه أي نادٍ أندية المستوى «أ» في جولتين متتاليتين، وعلى ضوء ذلك ستكون مواجهات الأربعة الكبار «الاتحاد والهلال والنصر والأهلي» في الجولات الـ6 الأولى على النحو التالي:



مباريات الأربعة الكبار:



- النصر



النصر x الفتح (استاد الأول بارك)



الرياض x النصر(استاد الأمير فيصل بن فهد)



الاتفاق x النصر(استاد الاتفاق)



النصر x التعاون (استاد الأول بارك)



الاتحاد x النصر (استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية)



النصر x أبها (استاد الأول بارك)



- الهلال



الهلال x الفيصلي (استاد مملكة أرينا)



الفيحاء x الهلال (مدينة المجمعة الرياضية)



الهلال x الأهلي (استاد مملكة أرينا)



الخليج x الهلال (استاد الأمير محمد بن فهد)



الشباب x الهلال (استاد إس إتش جي أرينا)



الهلال x نيوم (استاد مملكة أرينا)



- الأهلي



الدرعية x الأهلي (استاد إس إتش جي أرينا)



الأهلي x أبها (استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية)



الهلال x الأهلي (استاد مملكة أرينا)



الخلود x الأهلي (استاد نادي الحزم)



الأهلي x الرياض (استاد الأمير عبدالله الفيصل)



القادسية x الأهلي (استاد الأمير محمد بن فهد)



- الاتحاد



الاتحاد x الخلود (استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية)



القادسية x الاتحاد (استاد الأمير محمد بن فهد)



الاتحاد x الحزم (استاد الأمير عبدالله الفيصل)



الفتح x الاتحاد (ميدان تمويل الأولى)



الاتحاد x النصر (استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية)



الاتحاد x الفيحاء (استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية)