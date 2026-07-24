كشفت مصادر «عكاظ» خلفيات القرار الكبير الذي اتخذه النادي الأهلي، الخاص بإلغاء العمل بمنظومة الألعاب المختلفة الحالية وإطلاق «برنامج تحول شامل للألعاب المختلفة».



إذ أشارت المصادر إلى أن القرار بدأ التباحث حوله منذ نحو 4 أشهر، حيث تم تقديمه من قبل الرئيس التنفيذي للنادي فابريس بوكيه ورئيس اللجنة التنفيذية أحمد الشنقيطي، وكانت النية وقتها تتجه إلى إلغاء شامل للألعاب المختلفة ضمن برنامج تقليل المصاريف المالية، قبل أن تنفرد «عكاظ» في 25 مايو الماضي بنشر تفاصيل القرار، وهو ما تسبب في ضغوط جماهيرية ورفض تام لإلغاء الألعاب المختلفة، خصوصاً مع تميز النادي في الألعاب وتفرده بتحقيق عدد تاريخي من الألقاب في تلك الألعاب، لتفتح إدارة شركة النادي ملف القرار مجدداً وتعيد دراسته، إذ تمت دراسة الاكتفاء بالفئات السنية في كافة الألعاب قبل أن يتخذ القرار خلال الأسبوع الماضي، باستثناء لعبة كرة الطائرة، وتطبيق قرار التجميد على لعبتي كرة السلة وكرة الماء، فيما سيتم الاعتماد في دعم الألعاب الفردية على مدى إيجاد شراكات ناجحة تدعم الألعاب.