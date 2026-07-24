أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، اليوم (الجمعة)، تعيين الهولندي مارك فان بوميل مدرباً للمنتخب الأول، خلفاً للفرنسي رودي غارسيا.

وقال الاتحاد البلجيكي في بيان عبر موقعه الرسمي: «يسر الاتحاد البلجيكي لكرة القدم أن يعلن عن تعيين مارك فان بوميل، البالغ من العمر 49 عاماً، مدرباً جديداً للشياطين الحمر، اعتباراً من 15 أغسطس 2026، بعقد سيقود بموجبه المنتخب البلجيكي حتى بطولة أمم أوروبا 2028».

فان بوميل يكشف أهدافه مع بلجيكا

من جانبه، قال فان بوميل: «إنه لشرف عظيم أن أتولى منصب المدير الفني لمنتخب بلجيكا، أود أن أشكر الاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم على ثقته بي، تمتلك بلجيكا لاعبين مميزين وإمكانات هائلة، نسعى أنا وطاقمي التدريبي إلى بناء فريق منضبط وطموح وشجاع بما يكفي لمنافسة أفضل الفرق».

وأضاف المدرب الهولندي: «النجاح ليس مضموناً أبداً، لكن العمل الجاد والنزاهة والالتزام هي الضمان، سنبذل قصارى جهدنا لمساعدة هذا الفريق على التطور يوماً بعد يوم، ولنجعل الشعب البلجيكي فخوراً بنا، أتطلع بشوق للقاء اللاعبين والطاقم والجماهير، وبدء هذه المرحلة الجديدة معاً».

مسيرة حافلة

ولعب مارك فان بوميل على أعلى المستويات مع بعض من أعرق الأندية الأوروبية، بما في ذلك آيندهوفن، وبرشلونة، وبايرن ميونخ، وميلان، كما شارك في 79 مباراة دولية مع المنتخب الهولندي، سجل خلالها 10 أهداف. وكان أبرز إنجازاته الدولية مساهمته في وصول هولندا إلى نهائي كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا.

وعقب اعتزاله، تولى فان بوميل تدريب أندية أيندهوفن وفولفسبورغ ورويال أنتويرب، وحقق نجاحاً ملحوظاً مع الأخير، بعدما قاده إلى تحقيق ثنائية محلية تاريخية، بالفوز بالدوري البلجيكي للمحترفين وكأس بلجيكا خلال موسم 2022-2023.