رفض مدرب مانشستر سيتي السابق بيب غوارديولا عرضاً لتدريب منتخب إيطاليا خلفاً لجينارو غاتوزو الذي رحل عقب فشل التأهل إلى كأس العالم 2026.

وأوضح الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، عبر حسابه على منصة «إكس»، أن غوارديولا رفض تدريب منتخب إيطاليا لأسباب شخصية، وليس لأسباب مالية، إذ يكرّس المدرب الإسباني وقته حالياً لعائلته، على أن يعود إلى عالم التدريب عندما يحين الوقت المناسب، ومع مشروع يتناسب مع طموحاته.

مسيرة أسطورية مع السيتي

ورحل بيب غوارديولا عن مانشستر سيتي عقب نهاية الموسم الماضي 2025-2026، مسدلاً الستار على مسيرة أسطورية قاد خلالها الفريق لتحقيق 20 لقباً، ليصبح أفضل مدرب تاريخ النادي الإنجليزي.

تكريم تاريخي

وقرر مانشستر سيتي إطلاق اسم بيب غوارديولا على المدرج الشمالي الذي تم تطويره وتوسيعه حديثاً في ملعب الاتحاد، إضافة إلى تكليف فنان بصنع تمثال للمدرب التاريخي، ليتم عرضه في الطريق المؤدي إلى مدرج بيب غوارديولا.