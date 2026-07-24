أكد الرئيس جوزيف عون لوفد من السفراء والقائمين بالأعمال أن استمرار عمل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) يمثل الوضع الأفضل في المرحلة القادمة.



وأشار عون، خلال اللقاء ، اليوم الجمعة، وفقاً لبيان الرئاسة اللبنانية، إلى أنه في حالة تعذر استمرار «اليونيفيل» فسيتعين إنشاء قوة بديلة.



وفيما يتعلق بزيارته لواشنطن، وصف الرئيس اللبناني اللقاء الذي عقده مع نظيره الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأنه كان مثمراً، وأكد أن الوقت قد حان لإنهاء الحرب نهائياً، والتزام لبنان بمسار الإصلاحات رغم الحرب.



وتمنى الرئيس عون بعد تطبيق المرحلة الأولى من المناطق التجريبية أن يتم تحديد مناطق أخرى في وقت لاحق، تمهيداً لبسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.



ونقل البيان عن سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دو وال قولها: إن لبنان «يقف عند مفترق طرق وبداية فصل جديد»، مشددة على دعم الاتحاد الأوروبي للبنان في مسار الأمن والاستقرار والإصلاح.



ولفتت سفيرة الاتحاد الأوروبي إلى أن لبنان لم يستفد حتى الآن من الكثير من أشكال الدعم، مثل دعم بنك الاستثمار الأوروبي، والدعم المتمثل في القروض الميسرة للغاية.



وشددت على أهمية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي من شأنه أن يفتح الباب أمام قدر كبير من الدعم المحتمل للبنان، معتبرة أن وجود قطاع مصرفي فاعل ومتوافق مع المعايير الدولية سيتيح للمستثمرين العودة إلى لبنان والشعور بالثقة بأن لديهم نظاماً مصرفياً مناسباً يدعم استثماراتهم.