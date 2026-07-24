أعلنت القوات المسلحة الأردنية أن منظومات الدفاع الجوي وسلاح الجو الملكي تعاملت خلال الساعات الـ24 الماضية مع 7 صواريخ و6 طائرات مسيّرة إيرانية استهدفت أراضي المملكة، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات بشرية أو خسائر مادية جراء عمليات الاعتراض.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي، إن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت الصواريخ والطائرات المسيّرة خلال ساعات صباح اليوم (الجمعة)، وأن فرق سلاح الهندسة الملكي تحركت إلى مواقع سقوط الشظايا وتعاملت معها وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة تواصل مراقبة الأجواء الأردنية، وتحافظ على أعلى درجات الجاهزية العملياتية للتعامل مع أي تهديد يستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها، وفق قواعد الاشتباك المعمول بها.

ودعت القيادة العامة المواطنين إلى عدم الاقتراب من مواقع سقوط الأجسام أو الحطام، والإبلاغ عنها فوراً، مع ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم تداول الشائعات أو الأخبار غير الموثوقة.

وتزامن الإعلان الأردني مع إعلان الجيش الإيراني استهداف قاعدة الشيخ عيسى في البحرين وقاعدة الأزرق في الأردن بطائرات مسيّرة، في تطور يأتي ضمن تصعيد إقليمي متواصل بين إيران والولايات المتحدة، امتدت تداعياته إلى عدد من دول المنطقة.

وكان الأردن قد أعلن في وقت سابق من يوليو اعتراض وإسقاط 8 صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه أراضيه، مؤكداً حينها عدم وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية، في مؤشر على استمرار تعرض المجال الجوي الأردني لتهديدات مرتبطة بالصراع الإقليمي.

وتأتي التطورات الأخيرة في ظل تصاعد المواجهة العسكرية بين إيران والولايات المتحدة، وما ترتب عليها من اتساع نطاق التوتر ليشمل المجال الجوي لدول عربية في المنطقة، إذ أكد الأردن في مناسبات عدة أنه لن يسمح بانتهاك أجوائه أو استخدام أراضيه في أعمال تهدد أمنه، مع تأكيده حقه في حماية سيادته وسلامة أراضيه.