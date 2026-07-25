دخلت الفنانة المعتزلة شمس البارودي في حالة من البكاء أثناء حديثها عن زوجها الراحل حسن يوسف، مؤكدة أنه لم يكن مجرد زوج، بل رفيق عمر عاش معها أكثر من 53 عامًا، منذ زواجهما وهي في السادسة والعشرين من عمرها.

انهيار بعد الرحيل

وأوضحت في تصريحات تلفزيونية أن رحيله تسبب لها في صدمة وانهيار نفسي، إلا أن أبناءها كانوا السند الحقيقي لها، خصوصا نجلها محمود الذي توقف عن عمله لفترة ليبقى إلى جوارها ويرعاها بعدما تفهمت جهة عمله ظروفه الإنسانية.



الفنانة المصرية المعتزلة شمس البارودي والفنان المصري الراحل حسن يوسف.

الأيام الأخيرة ورحيل نجلها

كما روت البارودي تفاصيل مؤثرة من الأيام الأخيرة في حياة زوجها الفنان الراحل، مؤكدة أنها اختارت رعايته داخل المنزل حتى لحظة وفاته، بعدما جهزت له غرفة لتلقي الرعاية الطبية، مفضلة أن يقضي أيامه الأخيرة وسط أسرته بدلًا من المستشفى.

كما كشفت أن وفاة نجلهما عبد الله كانت من أصعب المحطات في حياة حسن يوسف، مؤكدة أن هذه الفاجعة تركت أثرًا نفسيًا كبيرًا عليه وتسببت في تدهور حالته الصحية تدريجيًا حتى رحيله، مختتمة حديثها بالتأكيد على أن ذكريات أكثر من نصف قرن ستظل محفورة في قلبها.

وفاة حسن يوسف

يُذكر أن حسن يوسف رحل عام 2024 عن عمر ناهز 90 عامًا بعد تدهور حالته الصحية، خصوصا عقب وفاة نجله عبد الله غرقًا في عام 2023، وهي الصدمة التي أثرت عليه بشكل كبير في سنواته الأخيرة.