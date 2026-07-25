نادين نسيب نجيم تعترف: «لجأت للعلاج النفسي»

كشفت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم أنها لجأت إلى العلاج النفسي بعد تعرضها لعدة صدمات وانتكاسات، موضحة أن انشغالها بالتصوير كان يخفف عنها مؤقتًا لكنها كانت تواجه مشاعرها الصعبة بمجرد عودتها إلى المنزل.

وأكدت الفنانة في تصريحات تلفزيونية أن العلاج النفسي ساعدها على استعادة توازنها وتجاوز الأزمات، مشددة على أن التعبير عن الحزن وطلب المساعدة أمر طبيعي وصحي.

الشائعات تطاردني

وتطرقت نادين إلى الشائعات التي تلاحقها باستمرار، مؤكدة أنها أصبحت هدفًا دائمًا للهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأن البعض يختلق القصص أو يعيد نشر تصريحات قديمة كلما غابت عن الأضواء، مشيرة إلى أن الإنسان يتغير مع مرور الوقت ولا يمكن الحكم عليه بما قاله قبل سنوات.



أولادي أولويتي

وعن حياتها الخاصة، أكدت نادين أن طفليها هما أولويتها الأولى وتحرص على مصارحتهما بكل ما يثار عنها حتى لا يتأثرا بالشائعات، لافتة إلى أنها لن تسمح لأي شخص بتشويه صورتها أمامهما أو التأثير على علاقتهما بها بل ستدافع عن حقها بكل قوة.

موقفها من الخيانة

تحدثت نادين نجيم عن رؤيتها للخيانة، موضحة أنها ليست مجرد خطأ عابر بل قرار يهدم الثقة والاحترام بين الطرفين، مشيرة إلى أن أصعب ما يمر به الإنسان هو اكتشاف أن ثقته وضعت في الشخص الخطأ.

وأضافت أن الخيانة لا تنتقص من قيمة الطرف المتضرر مهما كانت قسوة التجربة، معتبرة أن المشكلة الحقيقية تكمن في الشخص الذي اختار الخيانة وبداية التعافي تكون باستعادة الثقة بالنفس.