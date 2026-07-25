وضع المكتب الإعلامي للفنان اللبناني فضل شاكر حدًا لحالة الجدل التي صاحبت انتشار إعلانات تزعم استعداده لإحياء حفل غنائي في العاصمة القطرية الدوحة، مؤكدًا أن هذه الأنباء المتداولة غير صحيحة ولم تصدر عن الفنان أو فريقه.

لا حفلات معلنة

وخرج محمد فضل شاكر، في بيان رسمي، أوضح أن والده لم يحدد أي موعد لحفل أو نشاط فني خلال الفترة الحالية، وأن كل ما يتم تداوله عبر بعض الصفحات والمنصات لا يستند إلى أي مصدر رسمي.

وأشار البيان إلى أن الإعلان عن أي أعمال أو حفلات مستقبلية سيكون فقط عبر الحسابات الرسمية للفنان، داعيًا الجمهور إلى تجاهل الأخبار المتداولة خارج هذه المنصات.

تحذير من الإعلانات الوهمية

كما ناشد المكتب الإعلامي الجمهور بعدم الانسياق وراء الإعلانات المنتشرة أو شراء تذاكر بناءً عليها، مؤكدًا أن هناك جهات تستغل اسم فضل شاكر في الترويج لمعلومات غير صحيحة، وقد يترتب على ذلك تعرض البعض لعمليات احتيال.

كيف بدأت الشائعة؟

وتعود بداية القصة إلى تداول إعلان عبر صفحات فنية ومنصات لتنظيم الفعاليات، زعم إقامة حفل للفنان فضل شاكر في الدوحة يوم 6 أغسطس 2026 تحت عنوان «ليلة عودة الغائب» على مسرح مركز قطر الوطني للمؤتمرات، قبل أن ينفي المكتب الإعلامي هذه الأنباء بشكل رسمي ويؤكد عدم وجود أي ارتباط للفنان بهذا الحدث.

وكانت الفترة الماضية شهدت تطورات جديدة في الوضع القانوني لفضل شاكر، بعدما صدر قرار بالإفراج عنه وإلغاء قرار منعه من السفر، الأمر الذي أتاح له مغادرة لبنان، حيث توجه إلى دولة قطر برفقة ابنته ونجله محمد.