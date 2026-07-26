أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس (السبت)، بسقوط طائرة مسيّرة بالقرب من منزل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في مستوطنة كريات أربع بالضفة الغربية، فيما باشرت قوات الجيش والشرطة التحقيق في الملابسات.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن السلطات الإسرائيلية تحفظت على حطام الطائرة المسيّرة، وبدأت فحصها، مشيرة إلى أن المعطيات الأولية تشير إلى أنها طائرة صغيرة مخصصة للتصوير، ولم تكن مزودة بأسلحة أو وسائل قتالية، باستثناء الكاميرا.

وأكد مكتب بن غفير أن الوزير تلقى أمس إخطاراً من مسؤولين أمنيين بسقوط طائرة مسيّرة بالقرب من منزله، موضحاً أن التحقيقات مستمرة لتحديد مصدر الطائرة والظروف التي أدت إلى سقوطها.

وأشار المكتب إلى أن القوات الإسرائيلية صادرت حطام الطائرة، فيما لم تسجل أي إصابات جراء الحادث، مؤكداً أن بن غفير وأفراد أسرته بخير.

ويأتي سقوط الطائرة المسيّرة قرب منزل بن غفير في ظل تصاعد المخاوف الإسرائيلية من تنامي استخدام الطائرات المسيّرة في تنفيذ عمليات استطلاع أو هجمات.

وتحظى الطائرات المسيّرة باهتمام أمني متزايد في إسرائيل، نظراً لقدرتها على تنفيذ عمليات مراقبة وجمع معلومات والوصول إلى مناطق حساسة، فضلاً عن إمكانية استخدامها في تنفيذ هجمات، ما يدفع الأجهزة الأمنية إلى التعامل مع أي طائرة مجهولة بالقرب من مواقع أو شخصيات حساسة باعتبارها حادثاً يستوجب التحقيق.

ويُعد إيتمار بن غفير أحد أبرز الشخصيات السياسية الإسرائيلية المثيرة للجدل، ويشغل منصب وزير الأمن القومي، كما يُعرف بمواقفه المتشددة تجاه الفلسطينيين، ولا سيما في الضفة الغربية والقدس الشرقية.