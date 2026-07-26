تحولت أجواء فعالية جماهيرية في قلب العاصمة الألمانية برلين إلى حالة من الفوضى والذعر، بعدما اقتحمت سيارة حشداً من المشاركين، ما أسفر عن سقوط قتيل وعدد من المصابين، فيما فر المنفذ، لتبدأ السلطات عملية أمنية واسعة لتعقبه.

وأعلنت شرطة برلين، أمس (السبت)، مقتل شخص وإصابة نحو 15 آخرين، بعضهم في حالة حرجة، إثر حادث دهس وقع على هامش فعالية جماهيرية في منطقة تيرغارتن وسط العاصمة الألمانية.

وقال المتحدث باسم شرطة برلين، فلوريان ناث، إن فرق الطوارئ هرعت إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث جرى إسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأوضحت الشرطة أن المركبة المستخدمة في الحادث عُثر عليها في الموقع، بينما لاذ الشخص أو الأشخاص الذين كانوا على متنها بالفرار، مؤكدة أن عمليات بحث مكثفة لا تزال جارية لتحديد هوياتهم وإلقاء القبض عليهم.

ووفقاً لما أورده موقع دويتشه فيله، وقع الحادث خلال فعالية سنوية في برلين، ما دفع المنظمين إلى إلغاء المسيرة بعد إصابة عدد من المشاركين.

وأكدت شرطة برلين أنها دفعت بأعداد كبيرة من عناصرها، إلى جانب فرق الإنقاذ والإطفاء، لتأمين المنطقة والتعامل مع التداعيات، كما دعت المواطنين إلى تجنب محيط تيرغارتن حتى انتهاء الإجراءات الأمنية.

وتوعد المستشار الألماني بمحاسبة مرتكبي الدهس.

ولم تحدد السلطات حتى الآن ما إذا كان الحادث متعمداً أو ما إذا كانت الفعالية نفسها هي الهدف المقصود، فيما تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة ودوافعها.