ضرب إعصار «نول» مناطق واسعة من جنوب الصين بعنف، حاملاً معه رياحاً عاتية وأمطاراً غزيرة تسببت في حالة استنفار واسعة، بعدما اضطرت السلطات إلى إجلاء مئات الآلاف من السكان وتعليق حركة النقل في عدد من المناطق المتضررة.

ووصل الإعصار إلى اليابسة على سواحل مقاطعة هويدونغ التابعة لمدينة هويتشو في مقاطعة قوانغدونغ، بما في ذلك مناطق قريبة من هونغ كونغ، وفقاً للمركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية، وسط رياح بلغت سرعتها نحو 145 كيلومتراً في الساعة.

وأعلنت السلطات الصينية إجلاء أكثر من 340 ألف شخص من المناطق المعرضة للخطر في مقاطعة قوانغدونغ، ضمن إجراءات احترازية تهدف إلى حماية السكان وتقليل الخسائر المحتملة.

كما أدت قوة الإعصار إلى تعطيل حركة النقل، حيث أُوقفت خدمات القطارات في أجزاء من المقاطعة، إلى جانب تعليق وإلغاء عدد من الرحلات الجوية، فيما رفعت الجهات المختصة مستوى التأهب إلى أعلى درجاته لمواجهة تداعيات العاصفة.

وتواصل فرق الطوارئ والسلطات المحلية مراقبة مسار الإعصار وتقييم آثاره، مع استمرار اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة السكان والتعامل مع أي أضرار قد تنتج عن الأحوال الجوية القاسية.