أعلنت الرئاسة الروسية، أنه لا توجد أي مقترحات أو صيغ جديدة مطروحة حالياً للتوصل إلى تسوية بشأن الحرب في أوكرانيا، واصفة التقارير المتداولة حول هدنة محتملة بين موسكو وكييف بأنها مجرد «تكهنات إعلامية».



وأفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، خلال إحاطة صحفية، اليوم (الإثنين)، بأن موسكو «لم تلاحظ أي شيء ملموس بشأن مقترحات سلام جديدة لأوكرانيا»، مشدداً على أنه «لا توجد صيغ أو مقترحات جديدة للتسوية في الوقت الراهن».



ورداً على تقارير تحدثت عن احتمال مناقشة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الأمريكي دونالد ترمب مقترحاً لوقف الهجمات الجوية المتبادلة، قال بيسكوف إن هذه المعلومات «ظهرت قبل عدة أيام، إلا أنه في الوقت الحالي، لا تعدو هذه التقارير كونها تكهنات إعلامية، ولا يوجد أي شيء محدد بهذا الشأن.



وكانت وكالة «رويترز» نقلت عن مصدر أوكراني قوله: إن مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين ناقشوا مقترحاً لوقف الهجمات الجوية المتبادلة، تمهيداً لعرضه على موسكو، في محاولة لإحياء محادثات السلام المتعثرة. وأعرب مسؤولون روس عن أملهم في أن يزور المبعوثان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر موسكو، عندما تسمح جداول أعمالهما بذلك، في إطار استمرار الاتصالات بين الجانبين.



ورفض الكرملين التعليق على تصريحات الرئيس زيلينسكي، التي قال فيها إن روسيا تستعد لاستقبال نحو 30 ألف جندي كوري شمالي إضافي للمشاركة في الحرب، بعدما سبق أن أشار إلى أن التحضيرات لاستقبالهم بدأت منذ يونيو الماضي في منطقة فورونيج الروسية.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفض توجيه أي إشارة إلى تهدئة الحرب في أوكرانيا، مؤكداً أن موسكو ستواصل تخصيص موارد كبيرة لتحقيق أهدافها العسكرية، في أول تصريحات له بعد الدعوة العلنية التي وجهها الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف إلى تجميد الصراع والعودة إلى طاولة المفاوضات.



ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 5 قنابل موجهة و498 طائرة مسيرة أوكرانية، فيما أشارت إلى أن إجمالي الطائرات المسيرة الأوكرانية التي أسقطتها منذ بداية ما تصفه بـ«العملية العسكرية الخاصة» تجاوز 190 ألف طائرة. وذكرت الوزارة أن القوات الأوكرانية تكبدت نحو 1435 جندياً بين قتيل وجريح خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



فيما أعلن سلاح الجو الأوكراني أن الدفاعات الجوية أسقطت أو عطلت 123 من أصل 147 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال الليل، مشيرا إلى أن الهجوم شُن باستخدام طائرات مسيرة من طراز «شاهد» و«جيربيرا» و«إيتالماس» وأنواع أخرى، انطلقت من مناطق بريانسك وأوريول وبريمورسكو-أختارسك الروسية، إضافة إلى دونيتسك وشبه جزيرة القرم.