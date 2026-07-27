استقبل أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، في مكتبه مدير عام التعليم بالمنطقة ملهي بن حسن عقدي.

واطّلع خلال الاستقبال على أبرز ما تضمنه نظام التعليم العام، وما اشتمل عليه من مستهدفات وأطر تنظيمية تسهم في تعزيز حوكمة التعليم العام، والارتقاء بجودة مخرجاته، ورفع كفاءة البيئة التعليمية، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأكّد على أهمية مواصلة الجهود لتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز جودة التعليم، وبناء جيل مؤهل يمتلك المعارف والمهارات التي تسهم في دعم مسيرة التنمية الوطنية، منوهاً بما يحظى به قطاع التعليم من دعم واهتمام من القيادة.

وبدوره، أعرب مدير عام التعليم عن شكره وتقديره لأمير منطقة جازان على دعمه واهتمامه بقطاع التعليم.