وصف وزير البلديات والإسكان ماجد عبدالله الحقيل اكتمال إعداد مخطط شمال شرق الرياض بأنه استمرار لرحلة التنمية الحضرية في العاصمة برؤية تضع الإنسان أولاً، عبر تخطيط متكامل يقرّب السكن من الخدمات.

وأضاف وزير البلديات أن المخطط يربط الأحياء بشبكات نقل فعّالة، ويهيئ مراكز نمو مستقبلية تدعم التنوع الاقتصادي، وترسخ ازدهار الرياض واستدامة نموها.

وكانت الهيئة الملكية لمدينة الرياض أعلنت أمس (الإثنين) اكتمال إعداد المخطط العام الأولي للمنطقة الواقعة شمال شرقي العاصمة، على مساحة تقارب 456 كيلومتراً مربعاً، في إطار التخطيط طويل المدى لتوسع المدينة، وبما يواكب النمو العمراني والسكاني والاقتصادي الذي تشهده الرياض.

وطبقاً لإعلان الهيئة، يرتبط نطاق المخطط بمنطقة ترتبط بمطار الملك خالد ووادي السلي وطريقي الدمام والجنادرية، فيما يضع تصوراً عاماً لاستخدامات الأراضي، يشمل المناطق السكنية والاقتصادية والترفيهية والطبيعية، مع اعتماد التوسع المرحلي بما ينسجم مع حاجات المدينة المستقبلية.

ويشمل المخطط مجتمعات عمرانية تضم السكن والخدمات اليومية والمساحات الخضراء مع الحفاظ على الأودية الطبيعية، وربط المنطقة بشبكات الطرق والنقل العام والبنية التحتية.