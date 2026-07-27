أمير نجران يطلع على مراحل مبادرة «معامل تجسيد الحرفية» لبنك التنمية الاجتماعية

اطلع أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد على مراحل مبادرة «معامل تجسيد الحرفية» التابعة لقطاع البرامج غير المالية ببنك التنمية الاجتماعية؛ التي تهدف إلى إنشاء حاضنة متخصصة لإنتاج منتجات الخزف والفخار، والمزج بين الحرف التقليدية والتقنيات الحديثة، بما يسهم في تطوير المنتجات الحرفية، والمحافظة على الهوية التراثية لمنطقة نجران.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه مدير فرع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة محفوظ بن علي عسيري.

واستمع أمير منطقة نجران لشرح عن مراحل تنفيذ المبادرة، التي انطلقت مرحلتها الأولى مطلع شهر يوليو 2026، مستهدفة تدريب وتمكين 20 مستفيدة على مدى ستة أشهر.

وأوضح عسيري أن المبادرة تستهدف فتح قنوات تسويق محلية ودولية للمنتجات، والتوسع مستقبلاً في الطاقة الإنتاجية، وإطلاق متجر إلكتروني، والمشاركة في المعارض الدولية، وعقد الشراكات المؤسسية، مؤكداً أن المبادرة تمثل نموذجاً لتمكين الحرفيين والأسر المنتجة، وتعزيز الصناعات الحرفية، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة، معرباً عن شكره لأمير منطقة نجران على دعمه واهتمامه.