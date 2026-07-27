كشفت بيانات وزارة الطاقة الأمريكية عن تراجع مخزونات النفط الخام في الاحتياطي الإستراتيجي للولايات المتحدة بمقدار 3.7 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 307.7 مليون برميل، وهو أدنى مستوى لها منذ مارس 1983.



هبوط المخزونات



وأظهرت البيانات الصادرة اليوم أن الكميات المسحوبة الأسبوع الماضي تضمنت 2.2 مليون برميل من الخام الخفيف و1.6 مليون برميل من الخام الثقيل، ما أدى إلى انخفاض المخزونات دون مستوى 310 ملايين برميل لأول مرة منذ أكثر من أربعة عقود. وبلغ إجمالي السحب من الاحتياطي الإستراتيجي خلال يوليو 14.5 مليون برميل، بينما تجاوز إجمالي الكميات المفرج عنها 107.7 مليون برميل منذ بدء الإدارة الأمريكية عمليات السحب لتعويض نقص الإمدادات بسبب الحرب في الشرق الأوسط.



خطة السحب



أظهرت بيانات سابقة من وزارة الطاقة الأمريكية، صادرة أوائل يوليو الجاري، تراجع مخزونات النفط الخام في الاحتياطي الإستراتيجي للولايات المتحدة بمقدار 6.2 مليون برميل لتصل إلى 319.5 مليون برميل، وهو أدنى مستوى لها منذ أبريل 1983. ويأتي هذا الانخفاض ضمن خطة السحب المنسق من الاحتياطيات الإستراتيجية للدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، التي تشمل إفراج واشنطن عن إجمالي 172 مليون برميل من النفط الخام.