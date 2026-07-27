أعلن وزير المالية الروماني أليكساندرو نازاري أن وزارته أعدت مسودة مقترح لتطبيق ضريبة استهلاك متغيرة ومؤقتة على الوقود، بغرض المساعدة في كبح الزيادة الحالية في الأسعار الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط.



وأوضح نازاري أن مستوى ضريبة الاستهلاك قد يتراوح بين 5% و25% حسب السوق والرسوم الجمركية على النفط. وأشار إلى أن التأثير المقدر على الميزانية يبلغ نحو 100 مليون ليو شهرياً.



ومن المقرر أن يناقش البرلمان الروماني المقترح في جلسة برلمانية خاصة خلال الأسبوع الحالي. وسيتم تطبيق الإجراء لمدة 3 أشهر، ولن يؤدي إلى زيادة في عجز الميزانية المستهدف للعام الحالي بنسبة 6.2% من إجمالي الناتج المحلي.



هامش ربح



أقرت الحكومة الرومانية أخيراً حزمة ثانية من الإجراءات لمواجهة تطورات أسعار الوقود، بعد قرارها تحديد هامش الربح التجاري على البنزين والديزل منذ الأول من أبريل الماضي. تشمل الإجراءات الجديدة تخفيض ضريبة الإنتاج على الديزل العادي بمقدار 36 بانياً للتر، مع احتساب ضريبة القيمة المضافة في السعر.



الحد من التضخم



المتحدثة باسم الحكومة إيوانا دوجيويو أوضحت أسباب تخفيض ضريبة الإنتاج على الديزل العادي فقط، قائلة: «تم تخفيض ضريبة الإنتاج لأن أسعار الديزل هي الأكثر ارتفاعاً، كما أن استهلاك الديزل يشكل 75% من إجمالي الاستهلاك في السوق الرومانية، كما يجب أن نأخذ في الاعتبار أن سعر الديزل هو الأكثر تأثيراً على التضخم؛ لذا فإن التدخل لتحديد أسعار الديزل يساهم في الحد من التضخم، وتلك الإجراءات الممولة من ميزانية الدولة يجب أن تحمي غير المشترين للديزل من ارتفاع الأسعار قدر المستطاع».