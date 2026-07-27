ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، اليوم، بمقدار 2.28 نقطة ليصل إلى مستوى 10,769.12 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.4 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية 211 مليون سهم، حيث سجّلت أسهم 120 شركة ارتفاعاً في قيمتها، بينما تراجعت أسهم 136 شركة.



الأكثر ارتفاعاً



وكانت أسهم شركات تبوك الزراعية، ودي بي إس، ومرافق، وطباعة وتغليف، ومجموعة صافولا، الأكثر ارتفاعاً، في حين كانت أسهم شركات أسمنت العربية، والحفر العربية، وتكافل الراجحي، ودراية ريت، وولاء الأكثر انخفاضاً. وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 10.00% و5.87%. وكانت أسهم شركات بترو رابغ، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، وباتك، والصناعات الكهربائية، هي الأكثر نشاطاً بالكمية، بينما كانت أسهم شركات بترو رابغ، والراجحي، وأرامكو السعودية، والأهلي، والبحري الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً بمقدار 40.09 نقطة ليصل إلى مستوى 21961.72 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 9.4 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 1.2 مليون سهم.