عارضت الصين الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على السلع الصينية، في إطار إجراءات أمريكية تهدف لمكافحة العمل القسري، مطالبة واشنطن بإلغاء التعريفات الجمركية أحادية الجانب.



وذكرت وزارة التجارة الصينية في بيان اليوم: «إن بكين مستعدة لمواصلة المحادثات مع الولايات المتحدة على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة، لكنها أكدت احتفاظها بحق اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للرد على الخطوات الأمريكية».



حماية المصالح



حثّت الصين الولايات المتحدة على التوقف عن حملات تشويه سمعة شركات الذكاء الاصطناعي الصينية والتهديد بفرض عقوبات عليها، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها من أي إجراءات أمريكية قد تضر بها.



وأضافت الوزارة أن العديد من شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية استعانت بنماذج صينية خلال عمليات البحث والتطوير والتدريب.



جاء ذلك بعدما ذكر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الأسبوع الماضي، أن واشنطن قد تفرض عقوبات على نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية إذا ثبت استخدامها للتكنولوجيا الأمريكية بصورة غير قانونية في عمليات التدريب.