طالب المخرج المصري كريم العدل، الأجهزة المختصة والجهات المعنية بالتدخل الفوري للحد من ظاهرة السوق السوداء لتذاكر السينما بعد تفاقمها جراء الإقبال الجماهيري الاستثنائي على عرض الفيلم العالمي «الأوديسة» وترقب طرح الجزء الجديد من فيلم «سبايدرمان».

أسعار مضاعفة

وحذر العدل عبر حسابه على فيسبوك من تزايد إعادة بيع التذاكر بأسعار مضاعفة، مؤكداً أن الموقف يتطلب حسمًا سريعًا لحماية الجمهور وضبط سوق العرض، خصوصًا مع فتح باب الحجز المسبق لفيلم «سبايدرمان» واشتعال الطلب على صالات العرض.

الأوديسة

وتأتي هذه الأزمة بالتزامن مع انطلاقة تاريخية لفيلم «الأوديسة» للمخرج كريستوفر نولان، والذي حصد 264 مليون دولار عالميًا في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحي، متجاوزًا الافتتاحية العالمية لفيلمه السابق «أوبنهايمر»، ومحققًا أعلى افتتاحية لنولان خارج سلسلة «باتمان».

وتوزعت إيرادات الفيلم المأخوذ عن ملحمة «هوميروس» بين 124.5 مليون دولار في أمريكا الشمالية، و139.5 مليون دولار في 73 سوقًا دولية عبر أكثر من 12 ألف شاشة عرض، تتصدرها المملكة المتحدة وأيرلندا بـ 17.4 مليون دولار.

ويُعد الأوديسة أول عمل سينمائي يتم تصويره بالكامل بكاميرات «آيماكس»، ما أدى إلى نفاذ تذاكر هذه العروض بالكامل في معظم دور العرض العالمية.

ويشارك في بطولة الملحمة السينمائية مجموعة من أبرز نجوم هوليوود، من بينهم: مات ديمون، توم هولاند، آن هاثاواي، زندايا، لوبيتا نيونجو، وروبرت باتينسون.

وتدور قصة الفيلم حول رحلة ملك إيثاكا الشاقة للعودة إلى وطنه عقب حرب طروادة.