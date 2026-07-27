استعرض وزير الصحة فهد الجلاجل ونائب رئيس مجلس الوزراء في جمهورية أوزبكستان جمشيد خوجاييف، اليوم، فرص توسيع التعاون الصحي بين البلدين، بما يشمل تطوير منظومة الرعاية الصحية، والتحول الرقمي، والصناعات الطبية والدوائية، وتنمية الكفاءات الصحية، وتعزيز الاستثمارات في القطاع الصحي.

وخلال اللقاء، الذي حضره وزير الصحة الأوزبكي إلدور عادلوف ونائبه إلهامجون أومرزاكوف، في مستهل زيارة الجلاجل الرسمية إلى أوزبكستان، بحث الجانبان آفاق الشراكة الصحية، بما يدعم المصالح المشتركة ومسارات التنمية المستدامة في البلدين.

كما اطّلع الجلاجل والقيادات الأوزبكية، بمشاركة وزير الاستثمار والصناعة والتجارة لازيز كودراتوف، على مشروع مستشفى فرغانة، واستمعوا إلى عرض حول مستجدات المشروع وخططه التشغيلية ومكوناته.

وتأتي الزيارة في إطار تعزيز العلاقات بين المملكة وجمهورية أوزبكستان، وتوسيع مجالات التعاون الصحي والاستثماري، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 ويعزز الشراكات الدولية المستدامة.