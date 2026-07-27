أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ اليوم إطلاق هوية اليوم الوطني لعام 2026 تحت شعار «عزّنا بطبعنا»، لتكون مرجعاً بصرياً موحداً تسترشد به الجهات في مختلف التطبيقات والمواد الإعلامية والاتصالية، بما يسهم في توحيد المخرجات وتعزيز الاتساق في إبراز هوية المناسبة عبر المنصات والفعاليات.

وأوضح أن الهوية تعكس مكانة اليوم الوطني، وتوحد حضوره البصري في مختلف الاستخدامات، بما يليق بقيمته الوطنية، فيما تواصل هذا العام استخدام شعار «عزّنا بطبعنا» بعد اعتماده في هوية العام الماضي.



وتستمد الهوية فكرتها من القيم الأصيلة التي تميز المجتمع السعودي، وفي مقدمتها الشجاعة، والرؤية، والأصالة، والهمة، والجود، والكرم، وتجسدها عبارات: «عزّنا بشجاعتنا»، و«عزّنا برؤيتنا»، و«عزّنا بأصالتنا»، و«عزّنا بهمّتنا»، و«عزّنا بجودنا»، و«عزّنا بكرمنا»، التي تجتمع جميعها تحت الشعار الرئيسي «عزّنا بطبعنا».



ويجمع التصميم البصري للهوية بين الخط الهندسي والزخارف المستوحاة من فنون النسيج التقليدي في المملكة، مع اعتماد الخط السعودي خطاً رئيسياً في مختلف تطبيقاتها، بما يعكس الأصالة والوحدة والاعتزاز بالهوية الوطنية.