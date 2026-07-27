فتحت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» على ارتفاع اليوم بعد أن أعلنت الولايات المتحدة وإيران وقف الأعمال القتالية مؤقتاً، ما عزز الرغبة في المخاطرة قبيل أسبوع حافل بإعلانات أرباح وبيانات اقتصادية وقرار أسعار الفائدة.



وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 226.2 نقطة أو 0.44% إلى 52,173.42 نقطة، وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 52.2 نقطة أو 0.70% إلى 7464.2 نقطة. وزاد مؤشر ناسداك المجمع 260.4 نقطة أو 1.04% إلى 25236.185 نقطة.



أسعار النفط



وهبطت أسعار النفط بأكثر من 7% اليوم (الإثنين)، مسجلة أدنى مستوى في أسبوع، بعدما أوقفت الولايات المتحدة وإيران مطلع الأسبوع تبادل الهجمات التي دارت رحاها على مدى نحو أسبوعين، ما عزز آمال التوصل إلى حل دبلوماسي من شأنه خفض التصعيد والسماح باستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 7.55 دولار أو بنحو 7.8% إلى 89.23 دولار للبرميل، ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 6.01 دولار بما يعادل 6.73% إلى 83.30 دولار للبرميل.