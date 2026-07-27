قبضت الشرطة الأمريكية في ولاية فلوريدا على مغني الراب لازارو ليستيرو دياز (26 عاماً)، المعروف باسمي «Drakula» و«YungLazz»، بعد تحقيقات كشفت تورطه في جرائم احتيال مصرفي، إلى جانب اكتشاف غرفة مخصصة لممارسة طقوس السحر والتضحية بالحيوانات داخل منزله.

قرصنة واحتيال

بدأت التحقيقات بعد قيام دياز بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتباهى فيها بالاحتيال البنكي، مستعرضاً أسلحة نارية ورزم أموال وبيانات شخصية لضحاياه، ومروجاً لأساليب «القرصنة» والاستيلاء على الحسابات المصرفية عبر أغانيه.

سحر وشعوذة

وأثناء تنفيذ أجهزة الأمن، بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، أمر تفتيش لمقر إقامته في ميامي، عثر الباحثون على غرفة وُصفت بأنها مليئة بمتعلقات مرتبطة بطقوس «السحر والشعوذة». شملت المضبوطات جثث دجاج مقطوعة الرأس، إضافة إلى ماعز حي داخل صندوق كرتوني، وُضعت حول رقبته علامات بالطلاء البرتقالي تمهيداً لذبحه في الطقوس المزعومة.

كما ضبطت الشرطة أسلحة نارية ومخازن ذخيرة ممتدة، وأحذية وسلاسل ألماسية، ومبالغ مالية، إضافة إلى مشروبات تحتوي على مواد مخدرة حُظر تداولها. وتم نقل الماعز الذي أُطلق عليه اسم «فالور» إلى إحدى الجمعيات لحماية الحيوان لتلقي الرعاية اللازمة قبل نقله لمزرعة آمنة.

5 تهم جنائية

يواجه دياز خمس تهم جنائية رئيسة تشمل الاحتيال المنظم، غسل الأموال، حيازة مواد خاضعة للرقابة، حيازة وثائق هوية غير قانونية، قسوة بالغة ضد الحيوانات بقصد القتل. وأمر القاضي باحتجازه في مركز «تيرنر غيلفورد نايت» للتدريب والتأهيل مع تحديد كفالة مالية قدرها 30 ألف دولار، وسط إشارة السجلات القضائية إلى تاريخه السابق في نشر تهديدات عنيفة عبر الإنترنت.