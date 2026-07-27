أكدت الناقدة الفنية مها متبولي، بأن الفنان المصري أحمد السقا لعب دوراً هاماً في إنهاء الخلاف الذي وقع بين الفنانتين ياسمين عبد العزيز ومي عمر، بعدما تدخل لاحتواء الأزمة وتقريب وجهات النظر بين الطرفين، ما ساهم في عودة العلاقة إلى طبيعتها وإنهاء سوء الفهم بشكل ودي.

صلح علني

وقالت متبولي في تصريحات إعلامية: "نجح السقا في تهدئة الأجواء بين الفنانتين، قبل أن تعلن مي عمر لاحقاً تصالحها بشكل علني من خلال رسالة تهنئة وجهتها إلى ياسمين عبد العزيز وفريق عمل فيلمها الجديد".

وأوضحت بأن الخلاف بين الفنانتين وقع رمضان الماضي، حول ترتيب الأعمال ونسب المشاهدة، وكان أكثر تأثيراً على ياسمين عبد العزيز، خاصة بعد تداول اتهامات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنها كانت صاحبة الخطوة الأولى في اندلاع الأزمة، وهو ما عرّضها لموجة من الانتقادات.

مقارنة غير منطقية

وأضافت أن المقارنة بين الفنانتين من وجهة نظرها غير منطقية، لاسيما وأن ياسمين عبد العزيز تمتلك رصيداً فنياً طويلاً ونجاحات متراكمة في السينما والتلفزيون، بينما لا تزال مي عمر في مرحلة بناء مسيرتها الفنية.

وقالت متبولي: "لا يمكن مقارنة تاريخ فنانة مثل ياسمين عبد العزيز التي تصدرت شباك التذاكر لسنوات طويلة، بمسيرة مي عمر التي قدمت عدداً محدوداً من الأعمال مقارنة بها"، مؤكدة رفضها لفكرة وضع الفنانتين في مقارنة واحدة.

بداية الخلاف

وبدأ الخلاف بين الفنانتين بعد منشور لياسمين عبد العزيز حول ترتيب المسلسلات الرمضانية وفق نسب المشاهدة على إحدى المنصات الرقمية، بالتزامن مع وفاة والد مي عمر، ما دفع الأخيرة إلى توجيه عتاب علني عبّرت خلاله عن استيائها من توقيت المنشور، لتتحول المسألة بعدها إلى نقاش واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ورغم تصاعد الجدل خلال الفترة الماضية، بدا أن الطرفين اتجهتا إلى إنهاء الخلاف، إذ نشرت مي عمر رسالة عبر حسابها في "إنستغرام" هنأت خلالها صناع فيلم "خلي بالك من نفسك".

ووجهت تهنئة خاصة إلى أحمد السقا وياسمين عبد العزيز، قائلة: "مبارك أخويا الجدع والنجم الكبير أحمد السقا، والنجمة الكبيرة ياسمين عبد العزيز اللي كلنا بنحب أفلامها، إن شاء الله الفيلم يكسر الدنيا، وأنا أول واحدة متحمسة أشوفه".

وحملت الرسالة إشارة واضحة إلى انتهاء الخلاف وعودة الود بين الفنانتين، بعد فترة من الجدل الذي شغل متابعي الوسط الفني.