رصدت هيئة الغذاء والدواء، قيام بعض المنشآت بتداول أو إعادة بيع أجهزة ومستلزمات طبية مستخدمة من خلال المزادات التابعة للمنشآت الصحية أو أي من المزادات الأخرى دون الالتزام بالضوابط والشروط المنظمة لإعادة بيع الأجهزة الطبية المستخدمة أو إعارتها أو التبرع بها. وحذّرت من هذه الممارسات التي تتضمّن مخاطر قد تؤثر على سلامة وكفاءة الأجهزة والمستلزمات الطبية، مشدّدة على أهمية التزام جميع المنشآت بما نصّت عليه أحكام القانون، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال أي ممارسات مخالفة. وأشارت الهيئة إلى دورها الرقابي على الأجهزة والمستلزمات الطبية للتحقق من سلامتها وكفاءتها، ومدى مطابقتها لمتطلبات واشتراطات الهيئة واللوائح الفنية المعتمدة.

وبيّنت الهيئة، أن المادة 20 من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية نصّت على أنه لا يجوز إتلاف الأجهزة أو المستلزمات الطبية المستخدمة، ولا إعادة معالجتها، ولا تجديدها، ولا إعادة بيعها، ولا إعارتها، ولا التبرع بها؛ إلا وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة. كما شدّدت اللائحة التنفيذية لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية أن من شروط إعادة بيع الأجهزة الطبية المستخدمة أو إعارتها أو التبرع بها أن يكون الجهاز الطبي والمراد إعادة بيعه أو إعارته أو التبرع به حاصلاً على إذن بالتسويق، ويمنع إعادة البيع أو الإعارة أو التبرع بالأجهزة الطبية التي يمكن أن تكون مصدراً لنقل العدوى، مع إخطار الهيئة عند القيام بإجراء إعادة البيع أو الإعارة أو التبرع للأجهزة الطبية وفقاً لمتطلبات رقابة ما بعد التسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية، وإخطار المصنع أو ممثله المعتمد بعملية إعادة البيع أو الإعارة أو التبرع بالجهاز الطبي، مع تزويد الطرف المستلم للجهاز الطبي المعاد بيعه أو المعار أو المتبرع به بجميع الوثائق الفنية التي تثبت استيفاء الجهاز لمتطلبات الهيئة بما في ذلك تقارير الصيانة الدورية وكفاءة الأداء.