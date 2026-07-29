في سابقة أربكت أروقة القضاء البريطاني، انهارت محاكمة في قضية اغتصاب بمحكمة «لويس كراون»، بعدما كشفت جلسات الاستماع أن المدعية اعتمدت على «روبوت دردشة» بصورة مكثفة لإعداد شهادتها وصياغة تفاصيل الواقعة التي تتهم فيها صديقها السابق بالاعتداء عليها وهي تحت تأثير المواد المخدرة والكحول.

المشكلة لم تكن في التفاصيل ذاتها، بل في سجل المحادثات الذي كشف عن تجاذب أطراف الحديث بين المرأة والبرنامج حول مفاهيم دقيقة؛ كالأهلية، والموافقة، وطبيعة الأدلة المادية، بل وحتى نصائح حول كيفية تصرفها بعد الحادثة! هذا الدخول الناعم للذكاء الاصطناعي دفع محامي المتهم إلى إطلاق صيحة إنذار: كيف يمكن ضمان محاكمة عادلة حين يتعذر الفصل بين الذاكرة الحقيقية للشاهدة وتوجيهات «الآلة»؟

محكمة الاستئناف البريطانية لم تتردد في حسم هذا الجدل؛ إذ اعتبرت أن ما جرى يحوم حول «تلقين الشهود» -وهو المحظور الأكبر في العرف القضائي- محذرة من أن هذه الأدوات، حتى وإن استُعملت بنية حسنة، تملك القدرة على إعادة تشكيل رواية «الشاهد الصادق» وتأطيرها، تماماً كما تمنح «الكاذب» ثغرات لتجميل ادعاءاته. والنتيجة؟ إلغاء المحاكمة بالكامل والمطالبة بإعادتها من الصفر في أقرب فرصة.