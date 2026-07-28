وقع صندوق تنمية الموارد البشرية مذكرة تعاون مع شركة الإدارة والتطوير للموارد البشرية لتوظيف وتدريب وتمكين 5500 مواطن ومواطنة، في خطوة تعكس التكامل بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنمية القدرات الوطنية ورفع كفاءة سوق العمل.



وجرت مراسم توقيع المذكرة بحضور أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، ووقعها من جانب الصندوق نائب المدير العام للأعمال فراس أبا الخيل، ومن جانب الشركة الرئيس التنفيذي نايف الدهمشي.



وتهدف المذكرة إلى تمكين الكوادر الوطنية من الاستفادة من منظومة برامج وخدمات الصندوق، التي تشمل دعم التوظيف، والتدريب على رأس العمل، والتدريب الإلكتروني، وبرامج التمكين، بما يعزز اكتساب المهارات والخبرات العملية، ويرفع مواءمة مخرجات التدريب مع حاجات منشآت القطاع الخاص، ويسهم في توفير فرص عمل نوعية ومستدامة للمواطنين والمواطنات.



وتؤكد هذه الشراكة الدور الذي يضطلع به الصندوق في تمكين القطاع الخاص من استقطاب الكفاءات الوطنية وتأهيلها، من خلال حلول وبرامج تنموية متكاملة تسهم في رفع نسب التوطين، وتعزيز إنتاجية القوى الوطنية.