حذرت وكالة «فيتش» من أن الطفرة الحالية في استثمارات الذكاء الاصطناعي واحتمال تصحيح السوق يعتبران من أبرز المخاطر التي تهدد أسواق الائتمان العالمية، خصوصاً مع تضخم تقييمات شركات التكنولوجيا.



عدم يقين



قالت الوكالة في تقرير صدر اليوم إن مخاطر الائتمان على المدى القصير تتركز في احتمال حدوث تصحيح واسع النطاق في الأصول المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط. وذكرت أن حجم الاستثمارات الضخم في الذكاء الاصطناعي جعل الاقتصادات وأسواق المال، لا سيما في الولايات المتحدة، أكثر عرضة لتداعيات أي تصحيح في هذا القطاع.



تصحيح طويل



أشارت الوكالة إلى أن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي أضافت 1.4% إلى نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول من 2026، لكنها حذرت من أن الغموض المحيط بعوائد هذه الاستثمارات إلى جانب المنافسة والتأثير على سوق العمل قد يؤدي إلى تصحيح طويل الأمد ينعكس على الاقتصاد العالمي. وحذرت الوكالة من المخاطر الجيوسياسية، وتوقعت تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.4% في 2026، مع ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى 3.7% بنهاية العام بفعل ارتفاع أسعار الطاقة، مشيرة إلى أن ظاهرة «إلنينيو» قد تزيد من الضغوط التضخمية.