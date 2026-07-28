يفتتح فريق النصر لكرة القدم للسيدات مشواره في بطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة للأندية بمواجهة فريق الهلال السوري، وذلك مساء اليوم (الثلاثاء) على استاد اﻷمير محمد بالزرقاء في اﻷردن.



وتقام البطولة بمشاركة ستة أندية، وزعت على مجموعتين، بحيث تضم الأولى الاتحاد الأردني، وبنات أف سي الإماراتي، وأكاديمية بيروت، فيما المجموعة الثانية الهلال السوري، ونفط الشمال العراقي، والنصر السعودي. وبحسب نظام البطولة، يقام الدور الأول بنظام الدوري من مرحلة واحدة ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي، ومن ثم يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية. وأُقيم المؤتمر الصحفي للمدرب الوطني عبدالعزيز بن عزمي العلوني، المدير الفني للنصر السعودي، وقال إن استعدادات فريقه كانت جيدة، مؤكداً أن النصر يمثل الدوري السعودي وناديه في البطولة، وأن هدفه في أي مشاركة هو المنافسة على اللقب، قبل الاستحقاقات المقبلة التي تنتظر الفريق قارياً ومحلياً.



وسبق أن تم عقد الاجتماع الفني للبطولة، حيث افتتحت مديرة المسابقات في اتحاد غرب آسيا، عبير الرنتيسي، الاجتماع مرحبةً بالوفود المشاركة، ومؤكدة حرص الاتحاد على توفير جميع متطلبات نجاح البطولة.



كما رحبت مديرة البطولة، ليلى العزام، من الاتحاد الأردني لكرة القدم، بالأندية المشاركة، متمنيةً لها طيب الإقامة في الأردن، ومؤكدة أن اللجنة المنظمة وفرت جميع الترتيبات اللازمة لضمان إقامة البطولة بأفضل صورة.



وشهد الاجتماع مناقشة الجوانب التنظيمية والفنية، واعتماد ألوان أطقم الأندية، إلى جانب استعراض اللوائح والتعليمات الخاصة بالبطولة، ومناقشة الجوانب اللوجستية والطبية والإعلامية، وآليات تنظيم المباريات.



وفي افتتاح البطولة اليوم يلتقي الهلال السوري مع النصر السعودي عند الساعة الخامسة مساءً، فيما يواجه الاتحاد الأردني أكاديمية بيروت عند الساعة الثامنة مساءً.



وتتواصل المباريات يوم الخميس 30 تموز، بلقاء بنات أف سي الإماراتي مع أكاديمية بيروت عند الساعة الخامسة مساءً، ثم نفط الشمال العراقي مع النصر السعودي عند الساعة الثامنة مساءً.



وتختتم منافسات دور المجموعات يوم السبت 1 آب، حيث يلتقي الهلال السوري مع نفط الشمال العراقي عند الساعة الخامسة مساءً، فيما يواجه الاتحاد الأردني بنات أف سي الإماراتي عند الساعة الثامنة مساءً، على أن تستكمل البطولة بعد ذلك بمباريات الأدوار النهائية حتى 5 آب.