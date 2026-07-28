أعلن اﻻتحاد الفرنسي لكرة القدم رسمياً تعيين زين الدين زيدان مدرباً جديداً للديوك خلفاً لديديه ديشان لـ4 أعوام قادمة حتى كأس العالم 2030، وذلك في مؤتمر صحفي اليوم (الثلاثاء).



وقال زيدان إنه تلقى عروضاً عديدة لكنه رفضها كلها من أجل تدريب المنتخب الفرنسي، مؤكداً أنه محظوظ لنيل هذا الشرف وسيعمل لمواصلة تحقيق الإنجازات، مشيراً إلى شكر المدرب السابق ديشان على ما قدمه للديوك.



وقال فيليب ديالو رئيس الاتحاد الفرنسي في المؤتمر الصحفي: «إن هذه لحظة استثنائية».



كما أكد أن ديشان قاد المنتخب الفرنسي إلى قمة كرة القدم في العالم وأعاد بناء المنتخب وأعاد البريق للاعبين، ومن المهم مع انتهاء حقبته أن يكون لدينا الامتنان.



وأضاف رئيس الاتحاد: «عندما أعلن ديشان رحيله كان علي البحث عن مدرب يواصل هذه المهمة، ومنذ فبراير 2025 قابلت زيدان وتواصلت معه واقترحت عليه هذه المهمة وبعد النقاشات كان ذلك تلاقي في الرغبتين».



وسيبدأ زيدان الذي خاض 108 مباريات بألوان المنتخب سجل خلالها 31 هدفاً، مهماته الجديدة اعتبارا من أيلول/سبتمبر في دوري الأمم الأوروبية.



وستُقام المباراة الأولى للمنتخب الفرنسي بقيادة مدربه زيدان خارج الديار، إذ سيلاقي منتخب تركيا في دوري الأمم الأوروبية، يوم 25 أيلول/سبتمبر، على أن يلتقي المنتخب الفرنسي نظيره البلجيكي بعد ثلاثة أيام في المباراة التالية.



ولم يتول زيدان سوى تدريب فريق واحد هو ريال مدريد الإسباني، ناديه السابق والمفضل.



لكن هذه التجربة الوحيدة كانت ناجحة إلى حد كبير خلال فترتيه مع النادي (2016-2018 و2019-2021)، لاسيما بإحرازه لقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية (2016 و2017 و2018).



ومنذ رحيله عن ريال مدريد عام 2021، بقي «زيزو» من دون منصب، قبل أن يصبح ثالث بطل للعالم من منتخب 1998 يتولى تدريب «الزرق»، بعد زميليه السابقين لوران بلان (2010-2012) ثم ديشان (2012-2026).