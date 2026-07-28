أعلنت الحكومة الإيرانية فقدان نحو 230 مليون متر مكعب من الغاز ما يعادل أكثر من 35% من طاقتها الإنتاجية بسبب الحرب. وذلك بحسب ما نشر موقع قناة «العربية»، اليوم.



وخلال الحرب التي اندلعت في 28 فبراير الماضي، تعرضت أجزاء من البنية التحتية في حقل بارس الجنوبي للغاز للضرر.



حقل بارس الجنوبي



ويعد حقل بارس الجنوبي، المعروف في قطر باسم «حقل الشمال»، أكبر حقل للغاز الطبيعي عالمياً، إذ يمتد في مياه الخليج العربي بشكل مشترك بين قطر وإيران، ويشكل إحدى أهم ركائز إمدادات الطاقة على مستوى العالم.



ويمتد الحقل على مساحة تقدر بنحو 9,700 كيلومتر مربع، موزعة بين نحو 6,000 كيلومتر مربع في المياه القطرية و3,700 كيلومتر مربع في الجانب الإيراني، حيث يعرف باسم «جنوب بارس»، وقد اكتشف الحقل عام 1971، فيما بدأ الإنتاج الفعلي في أواخر الثمانينيات.



ووفق تقديرات وكالة الطاقة الدولية، يحتوي الحقل على نحو 1,800 تريليون قدم مكعبة «ما يعادل 51 تريليون متر مكعب» من الغاز الطبيعي، إضافة إلى حوالي 50 مليار برميل من مكثفات الغاز، ما يجعله الأكبر عالمياً من حيث الاحتياطيات القابلة للاستخراج، إذ يمثل نحو 10% من احتياطي الغاز في العالم.