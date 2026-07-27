أقر مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي إنشاء غرفة تحكيم متخصصة للنظر في طلبات الاستئناف على القرارات الصادرة من لجنة انتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال فترة الطعون على قوائم المرشحين، وذلك بالتزامن مع سير إجراءات انتخابات مجلس إدارة الاتحاد للدورة الجديدة.



كما اعتمد المجلس القواعد الإجرائية الخاصة بالغرفة، ووجّه بنشرها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمركز، إلى جانب تعيين رئيس للغرفة، بما يضمن جاهزيتها للنظر في المنازعات الانتخابية وفق الجدول الزمني المعتمد للانتخابات.



وأوضح رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي الدكتور محمد بن ناصر باصم أن إنشاء الغرفة يأتي ضمن جهود المركز لتطوير منظومة العدالة الرياضية، من خلال توفير مسار تحكيمي متخصص يتناسب مع طبيعة المنازعات الانتخابية ومتطلباتها الزمنية، بما يعزز النزاهة والشفافية، ويسهم في سلامة العملية الانتخابية ودعم استقرار القطاع الرياضي.



ويأتي القرار متزامنًا مع البرنامج الزمني لانتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم، الذي خصص الفترة من 9 إلى 13 أغسطس لاستقبال الطعون والتظلمات، على أن يتم الفصل فيها خلال الفترة من 15 إلى 23 أغسطس، قبل إعلان القوائم النهائية للمترشحين وإجراء الانتخابات في 30 أغسطس القادم.