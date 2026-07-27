أشعلت التعديلات الجديدة على اللائحة التنظيمية للدوري السعودي للمحترفين للموسم 2026-2027 جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية، بعدما فرضت شروطاً جديدة على قوائم اللاعبين، لتضع الأندية أمام واقع مختلف في مرحلة حسّاسة تسبق انطلاقة المنافسات.

وتضمّنت التعديلات المستحدثة في المادة «13.13.1» من اللائحة آلية جديدة لتسجيل اللاعبين في القائمة الإضافية للفئات الشابة، بحيث تضم القائمة لاعبين من فئة واحدة فقط، سواء كانوا سعوديين، أو من مواليد المملكة، أو أجانب، مع قصر الاستفادة في بعض الحالات على اللاعبين السعوديين أو مواليد المملكة، وهو ما يعني عملياً عدم إمكانية إشراك اللاعبين الأجانب المسجلين في دوري تحت 21 عاماً أو دوري تحت 18 عاماً بالطريقة التي كانت متاحة خلال الموسم الماضي.

وتحمل هذه التغييرات تأثيراً مباشراً على طريقة تعامل الأندية مع اللاعبين الشباب، خصوصاً بعد أن كانت بعض الفرق تعتمد خلال الموسم الماضي على إمكانية الاستفادة من لاعبين أجانب ضمن قوائم الفئات السنّية، قبل أن تأتي التعديلات الجديدة لتعيد ترتيب الخيارات الفنية المتاحة أمام الأجهزة التدريبية.

وتأتي هذه المستجدات في توقيت حسّاس، حيث وصلت الأندية إلى المراحل الأخيرة من برامج إعدادها ومعسكراتها الخارجية، بعد أن بنت الأجهزة الفنية جانباً من خططها وتكتيكاتها وفق القوائم المتاحة سابقاً، ما يفرض تحدياً إضافياً أمام المدربين لإعادة ضبط خياراتهم قبل بداية الموسم.

من جهته، وصف المدرب الوطني بندر الجعيثن، في تصريح خاص إلى «عكاظ»، القرارات الأخيرة المتعلقة بتنظيم مشاركة «اللاعبين المواليد» بأنها غير متوقعة، مؤكداً أنها جاءت في توقيت حرج قبل أقل من أسبوعين على انطلاقة منافسات الدوري.

وأوضح أن الأندية تعيش حالياً المراحل الأخيرة من معسكراتها وبرامج إعدادها الخارجية، في وقت يعتمد فيه العديد من المدربين، ضمن خياراتهم وتكتيكاتهم الفنية، بشكل أساسي على عناصر من فئة المواليد. وأضاف أن إجراء هذه التعديلات بصورة مفاجئة في هذا التوقيت من شأنه إرباك منظومة العمل الفني، والتأثير على الجهود التي بذلتها الأجهزة الفنية طوال فترة التحضير للموسم.

وحول القيمة الفنية للاستفادة من هذه الفئة، تساءل الجعيثن عن أسباب تحجيم مشاركتهم، قائلاً: «لماذا لا يتم استثمار اللاعبين المواليد بشكل أكبر؟ إنهم يشكّلون دعامة قوية للفرق، ويسهمون في إثراء البدائل الفنية وتخفيف الأعباء المالية، بل إن مستويات بعضهم تضاهي أداء اللاعبين المحترفين الأجانب، وقدّموا مستويات لافتة مع أندية كبيرة خلال المواسم الماضية».

وأشار إلى أن حرمان لاعبي المواليد من فرصة المشاركة بحجة منح مساحة أكبر للاعب السعودي يُعد، من وجهة نظره، «نوعاً من الإجحاف»، لكون لاعب المواليد قريباً جداً من البيئة والهوية الفنية، ويؤدي أدواراً تخدم المصلحة ذاتها.

واختتم الجعيثن تصريحه بدعوة إدارات الأندية إلى اتخاذ موقف موحد، والوقوف بجدية لمراجعة هذه اللوائح مع الجهات المعنية، مؤكداً أن منح لاعبي المواليد المساحة التي يستحقونها سينعكس إيجاباً على المستوى الفني والحدة التنافسية للدوري ككل، وهو ما أثبتته التجارب الميدانية في المواسم السابقة.