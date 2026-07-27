اختتمت هيئة الأدب والنشر والترجمة برنامجها المكثف في الترجمة الفورية (ترجمة المؤتمرات)، خلال حفل أقيم في الرياض، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز الواصل، والمدير العام للإدارة العامة للترجمة الدكتورة هيلة الخلف، إلى جانب نخبة من الخبراء والمثقفين وممثلي الجهات الثقافية، وجرى تكريم المتدربين المشاركين بعد رحلة تدريبية امتدت ستة أشهر.

وجسد البرنامج إحدى المبادرات النوعية التي تتبناها الهيئة لبناء كوادر وطنية مؤهلة في مجال الترجمة الفورية، عبر مسار تدريبي احترافي يجمع بين التأصيل العلمي والتطبيق العملي، ويواكب المعايير الدولية في إعداد مترجمي المؤتمرات، بما يعزز جاهزية الكفاءات السعودية للعمل في المحافل الدولية والبيئات الدبلوماسية.

وركز البرنامج على تنمية المهارات اللغوية والاحترافية للمشاركين، من خلال تدريبات متقدمة في تقنيات الترجمة الفورية، ومحاكاة واقعية لبيئات المؤتمرات، والتعامل مع الخطابات الدبلوماسية والنصوص المتخصصة، إلى جانب توظيف أحدث التقنيات والأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يسهم في رفع مستوى الدقة والكفاءة المهنية.

وسجل البرنامج حصيلة تدريبية متميزة بلغت 360 ساعة موزعة على 120 يوماً تدريبياً، بإشراف سبعة مدربين خبراء، استفاد منها 22 متدرباً ومتدربة. كما تضمن مرحلة تدريب دولية متقدمة اشتملت على 45 ساعة تدريبية خلال 20 يوماً، قادها ثلاثة خبراء، وشارك فيها 12 متدرباً ومتدربة، في تجربة عززت من جاهزيتهم المهنية وفق أفضل الممارسات العالمية.

ويأتي هذا البرنامج امتداداً لجهود هيئة الأدب والنشر والترجمة في تمكين المترجمين، وتوطين المهارات التخصصية الدقيقة، وترسيخ مكانة الترجمة بوصفها جسراً للحوار الحضاري والتبادل الثقافي، بما يدعم حضور المملكة في المشهد الثقافي العالمي، ويرفد مستهدفات رؤية السعودية 2030 بكفاءات وطنية قادرة على المنافسة والتميز في المحافل الدولية.