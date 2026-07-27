اقترب نادي الخليج من إغلاق ملف محترفيه الأجانب استعداداً للموسم الرياضي الجديد، ليكون من أوائل أندية دوري روشن السعودي للمحترفين التي تحسم هذا الملف، مستفيداً من حصوله على شهادة الكفاءة المالية مبكراً، وهو ما منح الإدارة مرونة في إنهاء إجراءات التعاقدات والتسجيل قبل انطلاق الموسم.



ولم يتبق سوى استكمال إجراءات التعاقد مع المهاجم الجامبي موسى بارو، الذي ينتظر اجتياز الفحص الطبي قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة، ليصبح المحترف الأجنبي الثامن في صفوف الفريق.



وكانت إدارة الخليج قد دعمت صفوفها خلال فترة الانتقالات الصيفية بالتعاقد مع البرتغالي ميغيل كريسبو، والمالي كيكي كوياتي، والإسباني عمر ماسكاريل، والفرنسي أنجيلو فولجيني، فيما حافظ الفريق على خدمات الثلاثي البرتغالي بيدرو ريبوتشو، والنرويجي جوشوا كينغ، واللوكسمبورغي أنتوني موريس.



وتزامنت التعاقدات مع المعسكر الإعدادي الذي أقامه الخليج في هولندا لمدة 20 يوماً، بمشاركة 34 لاعباً، بينهم 27 لاعباً محلياً، يتقدمهم 6 من فئة تحت 21 عاماً، إلى جانب 7 محترفين أجانب. وخاض الفريق 5 مباريات ودية، منح خلالها الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز الفرصة للوقوف على جاهزية اللاعبين، قبل الاستقرار على ملامح التشكيلة التي سيخوض بها منافسات الموسم الجديد.



ويأمل الخليج في إنهاء إجراءات صفقة بارو ليغلق ملف محترفيه الأجانب مبكراً، قبل أن يدشن مشواره في دوري روشن السعودي للمحترفين بمواجهة التعاون خارج أرضه في الجولة الأولى.