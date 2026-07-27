دافع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو عن بطولة كأس العالم 2026، رافضًا الانتقادات الموجهة إلى الحدث، ومتهمًا بعض منتقديه بنشر ما وصفه بـ«الكراهية والشائعات والروايات غير الدقيقة».



وقال إنفانتينو إن التركيز على الانتقادات أدى إلى تجاهل الأجواء الإيجابية التي عاشها ملايين المشجعين حول العالم خلال البطولة، مؤكدًا أن المونديال كان مناسبة جمعت الجماهير وعززت قيم الوحدة والاندماج والأمان.



وأضاف رئيس الفيفا في تصريحاته: «بينما ينشغل البعض بالانتقاد من خلف الشاشات والأقلام، فإننا في الفيفا نعمل في قلب الحدث، ونبذل جهودنا لتقديم أفضل بطولة في العالم».



وأكد إنفانتينو أن البطولة لم تشهد أي أحداث عنف أو مشكلات أمنية، مشيرًا إلى أن الأجواء اتسمت بالمتعة والسعادة، وقال إن مستوى الأمن وصل إلى «100%».



وكان الاتحاد الدولي قد واجه انتقادات خلال البطولة بسبب عدد من الملفات، من بينها القيود المرتبطة بالتأشيرات الأمريكية التي أثرت على حضور بعض الجماهير والمسؤولين، إضافة إلى المخاوف المتعلقة بمشاركة منتخبات من دول تشهد أزمات وصراعات.



كما تطرق إنفانتينو إلى الجدل المرتبط بالقرارات التحكيمية، موضحًا أن الأخطاء أو اختلاف القرارات بشأن العقوبات أمر طبيعي في كرة القدم، وأنها تحدث أيضًا في أكبر البطولات المحلية حول العالم.



واختتم حديثه بالقول إن بعض الجهات التي تنتقد هذه الممارسات تتبعها في مسابقاتها المحلية، معتبرًا أن بطولة كأس العالم 2026 قدمت صورة إيجابية عن كرة القدم باعتبارها مساحة للتقارب والاحتفاء بين الشعوب.