يبرز جونكوش ماك ذو الأصول السودانية كواحد من أبرز المواهب المستهدفة حاليًا في عالم كرة السلة، حيث يصعب أن يمر لاعب بطول 229 سم مرورًا عاديًا.



لكن جونكوش ماك لا يثير الدهشة بسبب قامته فقط، بل لأن حركته ومرونته تبدوان وكأنهما تتحديان قوانين الأجسام العملاقة.



لذلك يصفه كثير من كشافي المواهب بأنه أحد أكثر المشاريع الرياضية إثارة في العالم حاليًا.



وُلد ماك في مدينة بيرث الأسترالية عام 2007 لأسرة من أصول جنوب سودانية، وبدأ ممارسة كرة السلة متأخرًا نسبيًا، قبل أن يتحول في سنوات قليلة إلى أحد أبرز المواهب التي تتابعها الأندية والجامعات الأمريكية وكشافو دوري NBA عن قرب.



يلعب في مركز الارتكاز ضمن برنامج Centre of Excellence، المصنع الأبرز للمواهب في أستراليا، ويتميز بامتداد ذراعين هائل، وقدرة استثنائية على إغلاق المنطقة الدفاعية، فيما منحته مشاركته في adidas Eurocamp 2026 دفعة كبيرة بعدما تصدر البطولة في عدد حجب الكرات، مؤكدًا أن مشروعه يتطور بسرعة نحو أعلى المستويات.



ورغم أن الأنظار تتجه أولًا إلى طوله النادر، فإن الخبراء يرون أن القيمة الحقيقية لماك تكمن في قابليته للتطور، إذ لا يزال في الثامنة عشرة من عمره، ويواصل بناء بنيته العضلية وصقل مهاراته، في رحلة قد تقوده قريبًا إلى أكبر مسرح لكرة السلة في العالم.