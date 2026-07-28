كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن الولايات المتحدة جمعت أكثر من 13 مليار دولار من مبيعات النفط الفنزويلي منذ الإطاحة بالرئيس السابق نيكولاس مادورو مطلع العام.



وقال ترمب: «هذه الإيرادات ساهمت في تمويل تكاليف العمليات الأمريكية». وأكّد أن واشنطن استردّت تكلفة تلك الحرب مرات عديدة من خلال عائدات النفط.



وبينما أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن الولايات المتحدة «تجني كثيراً من الأموال» من هذا الملف، أكدت الجهات الرسمية الأمريكية أنها لا تتصرف كمالك للأموال، وإنما كـ«وصي» يديرها وفق الأطر القانونية والعقوبات المفروضة على كاراكاس.



150 مليون برميل



وبحسب الإدارة الأمريكية، تم بيع نحو 150 مليون برميل من النفط الفنزويلي منذ يناير الماضي، فيما تخضع الإيرادات لتدقيق مستمر من قبل شركة KPMG، وتُودع في حسابات تشرف عليها وزارة الخزانة الأمريكية.



وتشير التقديرات إلى أن قيمة النفط المباع بلغت نحو 13 مليار دولار، إلا أن المبالغ التي أُعلن عن تحويلها لا تتجاوز 300 مليون دولار، ما أثار تساؤلات واسعة بشأن مصير الجزء الأكبر من العائدات.



وتأتي هذه التساؤلات في وقت تواجه فيه فنزويلا ضغوطاً اقتصادية حادة، فضلاً عن حاجات مالية ضخمة لإعادة الإعمار بعد الكوارث الأخيرة، والتي تُقدّر خسائرها بنحو 37 مليار دولار.