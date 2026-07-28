أعلنت الولايات المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، عقد جولة محادثات جديدة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان في العاصمة الإيطالية روما خلال الفترة من 4 إلى 6 أغسطس القادم، في إطار إنشاء «المناطق التجريبية» وفقاً لاتفاق الإطار بين الجانبين.



ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول في وزارة الخارجية، قوله: إن «الوفود الفنية ستركز في روما على دفع عجلة التنفيذ الكامل للاتفاق الإطاري»، مشيراً إلى توسيع نطاق عملية «المناطق التجريبية»، وتسوية كل القضايا الحدودية العالقة وصياغة اتفاق شامل للسلام والأمن.



وأضاف: «ستساعدنا الخبرة المكتسبة من المناطق الأولية على تحسين تنفيذ المناطق التجريبية، بما يتيح توسيع نطاقها بشكل تدريجي».



ونقل موقع «أكسيوس» عن مسؤول في الخارجية الأمريكية تأكيده أن المحادثات الفنية في روما ستركز على المضي قدماً في التنفيذ الكامل للاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان.



وأضاف أن اتفاق الإطار الثلاثي هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم بين إسرائيل ولبنان، مشيراً إلى أن «التنفيذ الكامل للاتفاق يصب في المصلحة الواضحة لإسرائيل ولبنان، والإدارة الأمريكية ملتزمة بإنجاحه».



وأشار المسؤول إلى أن المنطقة النموذجية الأولى التي يجري تنفيذها حالياً في جنوب لبنان تُعد فرصةً لتحقيق تقدم ملموس على أرض الواقع واستعادة سلطة الدولة اللبنانية، مشيراً إلى أن تجربة المناطق الأولية ستساعد على إتقان تنفيذ المناطق التجريبية بما يتيح توسيع نطاقها على مراحل.



ويواصل الجيش اللبناني انتشاره في بلدة زوطر الغربية تنفيذاً لأول منطقة تجريبية في جنوب لبنان، وفقاً لاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل.



وبموجب الاتفاق الإطاري الذي وُقع في يونيو الماضي، يُفترض أن يعمل الجيش اللبناني -بعد انتشاره في «المناطق التجريبية»- على نزع سلاح حزب الله منها، وحظر أي وجود عسكري لأي مجموعة خارج القوى الحكومية، على أن يشكّل ذلك تجربة لانسحاب إسرائيلي تدريجي من مناطق أخرى.



ورغم هدوء وتيرة القتال، يواصل الجيش الإسرائيلي شنّ ضربات متقطعة في الجنوب، واستنكر الجيش اللبناني العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في جنوب لبنان، وقال إنها تتسبب في إعاقة استكمال انتشاره بموجب اتفاق الإطار.



وكان الرئيس جوزيف عون حذر من أن لبنان لن يقبل باستمرار خرق إسرائيل بنود صيغة اتفاق الإطار، معرباً عن خشيته من أن يؤدي ذلك إلى التأثير على فعالية الاتفاق.