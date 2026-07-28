نبهت وزارة البيئة والمياه والزراعة المشاركين في مهرجانات الإبل بضرورة الرفق بها وعدم إيذاء الثروة الحيوانية. وشددت على تكثيف أعمالها الرقابية في مهرجانات الإبل؛ لمتابعة الالتزام بأنظمة ولوائح الرفق، ورصد المخالفات المتعلقة بالإبل، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.



وأشارت الوزارة إلى أن إيذاء الثروة الحيوانية من المخالفات التي تستوجب المساءلة القانونية وفقًا للمادة (28) من نظام الزراعة، إذ يعاقب مرتكب هذه المخالفة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال، أو بإحدى العقوبتين، وتختص النيابة العامة، وفقًا للمادة (29) من النظام، بالتحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة.



ودعت الوزارة جميع المشاركين وملاك الإبل إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات، حفاظًا على سلامة الحيوان، وتعزيزًا لمبادئ الرفق به خلال فعاليات المهرجانات.